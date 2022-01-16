В Татарстане от COVID-19 скончались еще пять человек
В Татарстане еще пять человек умерли от коронавируса, сообщили в республиканском оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
От COVID-19 скончались двое мужчин 1952 и 1960 годов рождения и три женщины 1952, 1947 и 1950 годов рождения.
Общее число летальных случаев в Татарстане достигло 1 522.
В Татарстане за сутки коронавирусом заболели 112 человек.
Маргарита ГоловатенкоОбществоМедицина Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым