В Татарстане от COVID-19 скончались еще пять человек

В Татарстане еще пять человек умерли от коронавируса, сообщили в республиканском оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

От COVID-19 скончались двое мужчин 1952 и 1960 годов рождения и три женщины 1952, 1947 и 1950 годов рождения.

Общее число летальных случаев в Татарстане достигло 1 522.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за сутки коронавирусом заболели 112 человек.

Маргарита Головатенко