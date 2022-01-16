В Татарстане коронавирусом заболели 112 человек за сутки
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 112 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 44 298 случаев COVID-19.
По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 22 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 37 639 человек.
Умерли за весь период 1 522 заболевших, в том числе пять за минувшие сутки.
В Татарстане вчера регистрировали 114 случаев заражения коронавирусом.
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