В Татарстане коронавирусом заболели 112 человек за сутки

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 112 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 44 298 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 22 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 37 639 человек.

Умерли за весь период 1 522 заболевших, в том числе пять за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане вчера регистрировали 114 случаев заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко