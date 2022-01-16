Около 210 тысяч граждан Японии эвакуируют из-за угрозы цунами

Из-за угрозы цунами в Японии как минимум 210 тысяч жителей получили предписание о необходимости эвакуации, сообщает RT.



Согласно информации Японского метеорологического агентства, трехметровое цунами может поразить некоторые юго-западные острова Японии.

Так, указание об эвакуации распространяется на жителей районов северо-восточных префектур, находящихся на побережье Тихого океана: Аомори, Иватэ и Мияги, восточной Тибы, западной Коти, а также юго-западных Миядзаки и Кагосимы.

ООН будет отслеживать ситуацию с цунами и готова при необходимости предоставить помощь, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

В августе прошлого года геологическая служба США сообщила, что сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 балла у берегов Тонга в Тихом океане.

Маргарита Головатенко