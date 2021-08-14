Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 балла у берегов Тонга

Геологическая служба США сообщила, что сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 балла у берегов Тонга в Тихом океане. Об этом пишет ТАСС.

На расстоянии 157,8 км к юго-востоку от города Нукуалофа располагался эпицентр подземных толчков. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информация об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших не поступала.

Недавно в Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Алексей Нечаев