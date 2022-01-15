Экс-игрок «Рубина» Шатов подпишет контракта с «Уралом». В ноябре он уходил, чтобы приостановить карьеру

Фото: ФК «Рубин»

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Олег Шатов близок к возобновлению карьеры. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Источник утверждает, что 31-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт с екатеринбургским «Уралом».

Напомним, в ноябре прошлого года Олег Шатов разорвал контракт с «Рубином» по обоюдному согласию под предлогом, что ему нужно остановить карьеру и подумать над будущим. Футболист в последние сезоны часто лечился от травм.

При этом у полузащитника была опция возвращения в «Рубин», но он принял решение продолжить карьеру в «Урале», где уже играл с 2007 по 2011 год.