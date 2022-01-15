Известный журналист из Казахстана Байтасов рассказал о начале протестов в Алма-Ате

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В первые дни протестов в Казахстане события развивались мирно, но ситуация резко ужесточилась 4 января, рассказал известный казахстанский медиаменеджер и профессиональный журналист Арманжан Байтасов в эфире программы «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым».



По его словам, граждане думали, что ситуация находится под контролем, однако, когда начались силовые действия со стороны демонстрантов, горожане «остались один на один со своей проблемой: «силы милиции, военных и спецслужб куда-то быстро испарились. Мы почувствовали, что город остался без защиты». В городе удалось не допустить паники, но горожане все же боялись за своих близких.

Протесты в Казахстане начались в начале января. Во время беспорядков погибли 17 казахстанских силовиков, всего пострадали более 1,3 тысячи человек.

Вчера стало известно, что гражданка России 1995 года рождения погибла во время погромов в Жамбылской области Казахстана. Погибшая во время беспорядков в казахстанском Таразе россиянка — мать трех детей. Ее убили 6 января, когда женщина выходила с работы.

Маргарита Головатенко