В Татарстане определили места нахождения источников повышенной опасности, где запрещена продажа алкоголя

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об определении мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается продажа алкоголя в магазинах и предприятиях общепита.

В перечень вошли 620 мест. В их числе площадки КАМАЗа, «Татнефти», «Газпром трансгаз Казань», «Транснефть-Прикамье» и так далее.

Постановление размещено на официальном портале правовой информации. Там же можно посмотреть полный список мест.