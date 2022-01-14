Мишустин: Дума скоро примет поправки о пилотном налоговом режиме — его протестируют в Татарстане

Российский премьер-министр Михаил Мишустин считает, что Госдума в скором времени примет во втором чтении законопроект об автоматизированной упрощенной системе налогообложения для небольших предприятий. В числе пилотных регионов для него есть Татарстан. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мишустина, этот режим предполагает отсутствие отчетности. Информацию о доходах предприятия налоговая служба будет собирать из третьих источников, среди которых будут и банки. Премьер-министр выразил надежду, что нововведение поможет бизнесменам.

Сам законопроект был принят Госдумой в первом чтении 21 декабря 2021 года. Кроме Татарстана, в эксперименте примут участие Москва, Московская и Калужская области. Новым налоговым режимом смогут воспользоваться компании со среднесписочной численностью до пяти человек и доходами до 60 млн рублей в год.

Фото: realnoevremya.ru

Об особенностях новой системы можно подробнее прочитать в материале «Реального времени».

Дарья Акимова