В Альметьевском районе Татарстана более 2,5 тысячи человек остались без тепла из-за коммунальной аварии

Фото: МЧС по РТ

В Альметьевском районе Татарстана прорвало трубопровод — в результате без тепла остались 2 543 человека, из которых 847 — дети, сообщает МЧС по республике.



Сообщение об аварийном отключении теплоснабжения по улице Ленина, д.32 поступило в МЧС 14 января в 11.56. Пока без тепла остались 36 многоквартирных жилых домов:

ул. Ленина д. 22, 24, 26, 30, 30а, 32а, 34;

ул. Пушкина д. 39, 39а, 41а, 43, 50, 52, 56;

ул. Чехова д. 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 36, 40;

ул. К. Цеткин д. 36, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55;

ул. Радищева д. 41, 43, 47;

детский сад №60, гостиница «Нефтяник», Врачебно-трудовая экспертная комиссия (ВТЭК).

Коммунальные службы города устраняют последствия аварии. На месте порыва трубопровода проводятся аварийно-восстановительные работы бригадой АО «Альметьевские тепловые сети». Завершить работы планируют ориентировочно к 18.00.



Маргарита Головатенко