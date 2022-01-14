В этом году в Татарстане пройдут довыборы депутатов органов местного самоуправления

В этом году в Татарстане состоятся довыборы депутатов органов местного самоуправления, а также дополнительные выборы в Государственный совет республики в нескольких округах. Об этом сообщили в ЦИК РТ.

Также в рамках развития избирательной системы республики в 2022 году запланирована работа по повышению профессионального уровня кадрового состава избиркомов, проведение уроков избирательного права в татарстанских школах и др.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В сентябре прошлого года проходили выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. ЦИК РФ признал их состоявшимися. Итоговая явка составила 51,72%. Участие приняли более 56 млн граждан.

Об итогах выборов депутатов Госдумы РФ 8-го созыва в Татарстане читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова