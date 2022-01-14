В Госдуме предложили ввести в школах профилактический курс по безопасности учащихся

Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в школах профилактический курс по безопасности самих учащихся. По его словам, немало детей и подростков становятся жертвами преступников вопреки усилиям правоохранительных органов.

В обращении на имя министра просвещения Сергея Кравцова говорится, что профилактический курс будет посвящен ликбезу в части поведения школьника в компании незнакомцев. Также учащиеся смогут изучить основы уличной самообороны, способы оказания себе первой помощи в опасных ситуациях и др.

Фото: Максим Платонов

Депутат отмечает, что подобные занятия должны проводиться каждый год и в различных возрастных группах учащихся, передает RT.

Недавно в Госдуме предложили ввести профессиональные ознакомительные практики для школьников. Как отметил депутат Василий Власов, в одном из опросов более половины студентов-первокурсников признались, что не планируют работать по получаемой профессии.

Диана Жиленкова