Депутат Госдумы предложил ввести профессиональные ознакомительные практики для школьников

Фото: Максим Платонов

В Госдуме предложили ввести профессиональные ознакомительные практики для школьников. С такой инициативой выступил депутат Василий Власов.

В обращении на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова депутат назвал важнейшую задачу государства в плане динамичного развития национальной экономики. По мнению Власова, таковой является развитие системы профессионального ориентирования будущих специалистов.

Фото: Максим Платонов

Депутат отметил, что многие жители страны работают не по специальности. Кроме того, в одном из опросов более половины студентов-первокурсников признались, что не планируют работать по получаемой профессии.

«В этой связи прошу... оценить целесообразность введения на предприятиях профессиональных практик для выпускников по интересующей их специальности, которые они смогут пройти в регионе проживания или ближайшем регионе с соответствующим производством, с оплатой проезда и проживания за счет средств федерального бюджета», — говорится в тексте обращения, которое есть в распоряжении RT.

Недавно сообщалось, что в РФ впервые за 10 лет снизился проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет.

Диана Жиленкова