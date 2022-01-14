Депутат бундестага объяснил, почему в ЕС не признают «Спутник V»

Фото: Максим Платонов

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» могла бы быть одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) в том случае, если бы препарат оценивался только с медицинской точки зрения. Об этом рассказал член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон.

«Агентство не позволяет использовать российскую вакцину по политическим и экономическим причинам. Оно защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции», — объяснил Быстрон.

Фото: Максим Платонов

Депутат бундестага добавил, что у агентства нет цели обеспечить приток иностранной валюты в российское государство, передают «Известия».

Вчера глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что лучше всего следует вакцинироваться от COVID-19 в период снижения количества заражений. Таким образом, своевременно сформируется иммунитет.



Диана Жиленкова