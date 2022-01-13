Татарстан потерял порядка 30 млрд рублей из-за отмены льгот для высоковязкой нефти

Бюджет Татарстана потерял порядка 30 млрд рублей из-за отмены льгот на добычу сверхвязкой нефти. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов на сессии Гайдаровского форума.

— То есть тепловым методом мы добываем, а налоги платим, будто классическим методом добываем. Нас не услышали. Но это наш бюджет, мы потеряли налог на прибыль, — приводит ТАСС его слова.

Фото: tatarstan.ru

Нефтяные компании потеряли инвестиционную составляющую, отметил он.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин ранее сообщал, что по итогам 2021 года доходная часть бюджета республики увеличилась на 84,8 млрд рублей — за счет того, что Татарстан заработал сам и получил из федерального бюджета.



Руководитель Управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин в декабре отмечал, что в 2021 году казна прирастет свыше 1,1 триллиона рублей. Это даже выше, чем в допандемийном 2019-ом году.



Татьяна Леухина