Татарстан потерял порядка 30 млрд рублей из-за отмены льгот для высоковязкой нефти
Бюджет Татарстана потерял порядка 30 млрд рублей из-за отмены льгот на добычу сверхвязкой нефти. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов на сессии Гайдаровского форума.
— То есть тепловым методом мы добываем, а налоги платим, будто классическим методом добываем. Нас не услышали. Но это наш бюджет, мы потеряли налог на прибыль, — приводит ТАСС его слова.
Нефтяные компании потеряли инвестиционную составляющую, отметил он.
Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин ранее сообщал, что по итогам 2021 года доходная часть бюджета республики увеличилась на 84,8 млрд рублей — за счет того, что Татарстан заработал сам и получил из федерального бюджета.
Руководитель Управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин в декабре отмечал, что в 2021 году казна прирастет свыше 1,1 триллиона рублей. Это даже выше, чем в допандемийном 2019-ом году.
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