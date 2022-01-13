В мэрии Казани рассказали, как проходит строительство БКК

В пресс-службе мэрии столицы Татарстана рассказали, как проходит сейчас строительство Большого Казанского кольца (БКК). На ход работ сегодня посмотрел мэр города Ильсур Метшин.

В настоящее время идут подготовительные работы на участке улицы Меховщиков от улицы Магистральной до улицы Девятаева. Здесь строится 4-полосная дорога протяженностью 1,7 километра и обновляются инженерные сети. На объекте каждый день работают 44 единицы техники, 12 инженерно-технических работников и 55 рабочих. Участок планируют сдать в октябре 2023 года.

Метшин отметил, что сейчас важно соединить Тихорецкую и Магистральную улицы, так как это позволит добираться от проспекта Победы до речного порта и центра за несколько минут. По словам мэра, БКК — самый важный и большой проект.

Фото: kzn.ru

Также в Казани продолжается строительство на первом этапе Вознесенского тракта — на участке от улицы Гвардейской до проспекта Победы.

Дарья Акимова