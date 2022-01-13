В Казани похоронным бюро возместят затраты на организацию похорон погибших при стрельбе в гимназии №175

В Казани предоставят субсидии специализированным службам по вопросам

похоронного дела для возмещения затрат, которые связаны с организацией и проведением похорон погибших в результате стрельбы в гимназии №175. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.



Субсидии выделяются из бюджета муниципального образования города. На помощь могут претендовать организации, у которых отсутствует просроченная задолженность по налогам и иным обязательным платежам. Также претендент не должен находиться в процессе банкротства и т.д.

Фото: Максим Платонов (архив)

Трагедия в казанской гимназии №175 произошла 11 мая 2021 года. Жертвами стрелка Ильназа Галявиева стали девять человек — семеро школьников и двое взрослых. Все подробности — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова