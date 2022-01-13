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Власти Казани утвердили проект продолжения улицы Туфана Миннуллина

09:58, 13.01.2022
Власти Казани утвердили проект продолжения улицы Туфана Миннуллина

В Казани утвердили проект планировки автодороги по улице Туфана Миннуллина — ее продолжат. Согласно документу, появится транспортный коридор, который протянется от улицы Марселя Салимжанова до улицы Нурсултана Назарбаева и пройдет по улицам Туфана Миннуллина и Хади Такташа.

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 6,9 га, из которых 4,2 га — зона планируемого размещения дороги, следует из постановления исполкома, опубликованного в сборнике документов мэрии Казани.

Проект планировки автодороги по улице Туфана Миннуллина утвердили после общественных обсуждений. Они проводились по заявлению ООО «ДСК Проект». Эта компания в Казани делала проект разворотного узла по Оренбургскому тракту.

Характеристики участков следующие:

ОСНОВНАЯ УЛИЦА

ПРОЕЗД

Расчетная скорость движения

60 км/ч30 км/ч
Число полос движения4 метра2 метра
Ширина полосы движения3,5 метра2,25—3 метра
Ширина проезжей части15 метров4,5—6 метра
Ширина тротуара2,25 метра2,25—3,5 метра
Ширина велодорожки
3,5 метра3 метра

«Реальное время» рассказывало, что участок проектирования находится в границах исторического поселения. Объектов культурного наследия там нет, однако имеются охранные зоны, в том числе это минаретное завершение Закабанной мечети и дом, где в марте — июне 1942 года располагался штаб 120-й стрелковой дивизии в период ее формирования.

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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