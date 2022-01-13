Власти Казани утвердили проект продолжения улицы Туфана Миннуллина

В Казани утвердили проект планировки автодороги по улице Туфана Миннуллина — ее продолжат. Согласно документу, появится транспортный коридор, который протянется от улицы Марселя Салимжанова до улицы Нурсултана Назарбаева и пройдет по улицам Туфана Миннуллина и Хади Такташа.

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 6,9 га, из которых 4,2 га — зона планируемого размещения дороги, следует из постановления исполкома, опубликованного в сборнике документов мэрии Казани.

Проект планировки автодороги по улице Туфана Миннуллина утвердили после общественных обсуждений. Они проводились по заявлению ООО «ДСК Проект». Эта компания в Казани делала проект разворотного узла по Оренбургскому тракту.



Характеристики участков следующие:

ОСНОВНАЯ УЛИЦА ПРОЕЗД Расчетная скорость движения 60 км/ч 30 км/ч Число полос движения 4 метра 2 метра Ширина полосы движения 3,5 метра 2,25—3 метра Ширина проезжей части 15 метров 4,5—6 метра Ширина тротуара 2,25 метра 2,25—3,5 метра Ширина велодорожки

3,5 метра 3 метра

«Реальное время» рассказывало, что участок проектирования находится в границах исторического поселения. Объектов культурного наследия там нет, однако имеются охранные зоны, в том числе это минаретное завершение Закабанной мечети и дом, где в марте — июне 1942 года располагался штаб 120-й стрелковой дивизии в период ее формирования.

Татьяна Демина