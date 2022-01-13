Власти Казани утвердили проект продолжения улицы Туфана Миннуллина
В Казани утвердили проект планировки автодороги по улице Туфана Миннуллина — ее продолжат. Согласно документу, появится транспортный коридор, который протянется от улицы Марселя Салимжанова до улицы Нурсултана Назарбаева и пройдет по улицам Туфана Миннуллина и Хади Такташа.
Площадь территории в границах проекта планировки составляет 6,9 га, из которых 4,2 га — зона планируемого размещения дороги, следует из постановления исполкома, опубликованного в сборнике документов мэрии Казани.
Проект планировки автодороги по улице Туфана Миннуллина утвердили после общественных обсуждений. Они проводились по заявлению ООО «ДСК Проект». Эта компания в Казани делала проект разворотного узла по Оренбургскому тракту.
Характеристики участков следующие:
ОСНОВНАЯ УЛИЦА
ПРОЕЗД
Расчетная скорость движения
|60 км/ч
|30 км/ч
|Число полос движения
|4 метра
|2 метра
|Ширина полосы движения
|3,5 метра
|2,25—3 метра
|Ширина проезжей части
|15 метров
|4,5—6 метра
|Ширина тротуара
|2,25 метра
|2,25—3,5 метра
|Ширина велодорожки
|3,5 метра
|3 метра
«Реальное время» рассказывало, что участок проектирования находится в границах исторического поселения. Объектов культурного наследия там нет, однако имеются охранные зоны, в том числе это минаретное завершение Закабанной мечети и дом, где в марте — июне 1942 года располагался штаб 120-й стрелковой дивизии в период ее формирования.
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