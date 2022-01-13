Казанцы за год приютили 406 собак из «Зооцентра»

В Казани в 2021 году казанцы забрали 406 собак из приюта «Зооцентр». Одно животное приютили в новогодние праздники, рассказал директор «Зооцентра» Рустем Нуруллин.

38 собак нашли новых хозяев на благотворительных акциях «Лапа дружбы». Их планируется проводить и будущей весной.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас в приюте проживают 290 собак, которые ждут хозяев. Горожане могут пообщаться с обитателями приюта, погулять с ними на специальной площадке, которую обустроили в прошлом году, и забрать понравившегося питомца себе, сообщается на сайте мэрии города.

В прошлом году городские власти уже анонсировали глобальный план — сделать Казань городом, где не будет бродячих животных. К проблеме обещали подойти серьезно: изучить мировой опыт, привлечь специалистов, поправить законодательство. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина