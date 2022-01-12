В Татарстане выплатили долги по зарплате рабочим, привлеченным к строительству трассы М-12

Фото: Максим Платонов

В Татарстане рабочим, задействованным на строительстве федеральной трассы М-12, выплатили долги по зарплате. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по РТ.

Общая задолженность перед шестью работниками составляла 313 тысяч рублей. Сотрудники Следкома Татарстана ранее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ в отношении руководства ООО «Негабарит-Дон» по факту невыплаты зарплат сотрудникам и добились полного погашения задолженности.

Как было известно ранее, зарплаты рабочим, привлеченным субподрядной организацией к строительству дороги, не выплачивались с октября прошлого года. Они выходили на забастовку, но работодатель игнорировал встречи с ними и не отвечал на звонки.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Апастовском районе Татарстана после вмешательства прокуратуры работникам одного из предприятий выплатили долг по зарплате на сумму более 13 млн рублей.

Дарья Акимова