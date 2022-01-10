В Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам выплатили более 13 млн рублей долгов по зарплате

Фото: прокуратура РТ

В Апастовском районе Татарстана после вмешательства прокуратуры работникам одного из предприятий выплатили долг по зарплате на сумму более 13 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Районная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в обществе с ограниченной ответственностью «Апас-Мол». Как оказалось, 732 работникам за октябрь и ноябрь 2021 года не выплачивали зарплату полностью. Предприятие задолжало им больше 13 млн рублей.

В адрес руководителя организации вынесли постановление. Также в суд было направлено заявление о выдаче судебных приказов для принудительного взыскания долгов по зарплате. Требования надзорного ведомства были удовлетворены в полном объеме. После вмешательства прокуратуры долги работникам выплатили.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Набережных Челнах прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в обществе с ограниченной ответственностью «Ак Барс Металл». У организации перед своими сотрудниками были долги по зарплате на сумму 26,5 млн рублей.

Дарья Акимова