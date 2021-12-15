В Татарстане 15% работников не примут участие в новогодних корпоративах

В преддверии Нового года служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru провела опрос в Татарстане и выяснила, как в республике планируют проводить праздничные корпоративы.

По результатам исследования оказалось, что у 15% татарстанцев в компании никогда не проводили новогодние корпоративы, у 50% они проходят изредка. Лишь 35% жителей республики регулярно бывают на них.

Половина тех, чьи работодатели иногда проводят корпоративы, сообщили, что в этом году у них на работе будут праздновать Новый год. Чаще всего это начинающие специалисты, маркетологи и юристы. У трети работников компания еще не определилась, 15% точно не примут участие в праздничной вечеринке. Такие ответы преобладали среди специалистов по управлению персоналом, в транспортно-логистической сфере и сфере добычи сырья.

57% респондентов, оставшихся без новогоднего корпоратива, объясняют это сложной эпидемиологической обстановкой, 30% — отсутствием бюджета. У 6% вообще не принято праздновать Новый год на работе.

61% компаний, планирующих устроить корпоратив, сделают это в офлайн-формате, 27% — онлайн, 12% затруднились с ответом.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что казанские компании не торопятся заказывать в ресторанах места для новогодних корпоративов. Подробнее — в материале «Реального времени».



Дарья Акимова