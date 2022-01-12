Лебедев объяснил высказывания о Татарстане: «Смысл моего поста был как раз в том, что «не надо раздруживаться»

Новый герой youtube-подкаста главы Минцифры Татарстана Айрата Хайруллина российский дизайнер Артемий Лебедев объяснил свои высказывания про суверенитет республики, которые некоторые люди расценили как попытку рассорить Россию и РТ.

— Смысл моего поста был как раз в том, что «не надо раздруживаться», — заверил он.



По его словам, пост он писал, когда ему попался пример, который ему не понравился: «то ли кто-то призывал к отсоединению, то ли еще были какие-то вещи». На проблему он решил обратить внимание через открытую дискуссию-провокацию.

— Я вижу, насколько хорошо развивается Татарстан: он большой, богатый, развитый и т.д. И вот эти процессы, очень важно, чтобы они происходили, чтобы в результате этого не случилось отсоединение. Абсолютно точно здесь такие люди есть... То, что зарождается как «давайте мы вот здесь о себе позаботимся», в какой-то момент происходит такое пережимание и отсоединение, деление клетки, а это, я считаю, важно, чтобы этого не происходило, — рассказал Лебедев.

Он убежден, что у каждого народа есть право на внутринациональное развитие.

— Это всегда понимала Российская империя, поэтому она была империей. Империя — это не одна какая-то нация <...> До этого была Римская империя, они всегда с большим уважением относились, что у них есть разные религии, у них есть разные народы, абсолютно разные традиции, они каждому давали — типа ты в империи, но вот делай, как ты у себя там привык, но не отделяйся, потому что иначе империя развалится, — рассказал Лебедев.

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Напомним, в 2020 году Лебедев заявил, что Татарстан якобы «подает все больше признаков того, что все больше хочет поиграть в самостоятельность». Тогда он предположил, что это может «закончиться печально, если вовремя не обратить на подобное внимание».

Во время подкаста Лебедев рассказал, что «Казань за последние несколько лет преобразилась невероятно». По мнению дизайнера, она не отстает от Москвы.



Татьяна Демина