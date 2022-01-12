Лебедев: Казань за последние несколько лет преобразилась невероятно, от Москвы не отстает

Фото: скриншот видео

Новым героем YouTube-подкаста главы Минцифры Татарстана Айрата Хайруллина стал российский дизайнер Артемий Лебедев. На вопрос министра, понравилась ли ему новогодняя иллюминация в Казани, он ответил: «Да, очень».



— Та же Казань за последние несколько лет преобразилась невероятно, от Москвы не отстает со всеми этими красивыми резными воротами светящимися в центре, на улице галереи такие сделаны со всякими арками. Приятно посмотреть, — заявил Лебедев.

Хайруллин указал, что праздничную иллюминацию для столицы Татарстана сделали не в России, ее изготовили итальянские мастера. В ответ на это Лебедев заявил, что ничего в этом плохо нет.

— Кремль тоже не русские люди строили, а итальянцы, — обратил внимание дизайнер.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, власти Казани не стали называть сумму, которую потратили на украшение города к Новому году и главную елку около центра семьи «Казан». Начальник управления культуры исполкома города Азат Абзалов счел озвучивание конкретной суммы некорректным.



Татьяна Демина