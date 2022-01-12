Утром пробки на казанских дорогах достигли 8 баллов

Фото: Максим Платонов

Утром в среду на дорогах Казани пробки достигли 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В основном движение затруднено на улицах Бурхана Шахиди, Пушкина, Марселя Салимжанова, Карла Маркса и др. Кроме того, заторы образовались на улицах Николая Ершова, Гвардейской, Аделя Кутуя, Патриса Лумумбы, Космонавтов, Аграрной и др.

Фото: скриншот

Также пробки образовались на улицах Адоратского, Сибгата Хакима, Бондаренко, проспекте Ибрагимова и др.

Вчера вечером пробки на дорогах города достигли 9 баллов. Ситуация осложнилась снежными заносами. Огромные заторы образовались на улицах Достоевского, Аделя Кутуя, Вишневского, Николая Ершова, Бухарской, Технической и др.

Диана Жиленкова