В Лениногорске трех врачей обвинили в халатности, приведшей к ампутации ног мужчины — видео
В Лениногорске трех врачей обвиняют в халатности, повлекшей ампутацию ног у пациента. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Свою вину 67-летний заведующий травматологическим отделением, 37-летний травматолог-ортопед, а также 54-летний анестезиолог-реаниматолог Лениногорской ЦРБ не признают.
По версии следствия, в начале 2017 года житель Лениногорска поступил в больницу с переломом ноги. Перед операцией его осмотрел нетрезвый анестезиолог-реаниматолог.
При подготовке к операции он не выявил у пациента противопоказание к спинномозговой анестезии. Антестезиолог неоднократно вводил ему спинномозговую иглу, из-за чего у пациента в скором времени развился некроз спинного мозга.
Потом заведующий травматологическим отделением и лечащий врач установили мужчине аппарат «Илизарова». Спустя время обвиняемые обнаружили у пациента неврологические нарушения, однако провели консультации с врачом-неврологом только спустя сутки.
Действия подозреваемых привели к поражению спинного мозга мужчины. Из-за этого пришлось ампутировать ему обе ноги.ОбществоМедицина Татарстан
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