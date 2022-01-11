В Лениногорске трех врачей обвинили в халатности, приведшей к ампутации ног мужчины — видео

В Лениногорске трех врачей обвиняют в халатности, повлекшей ампутацию ног у пациента. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Свою вину 67-летний заведующий травматологическим отделением, 37-летний травматолог-ортопед, а также 54-летний анестезиолог-реаниматолог Лениногорской ЦРБ не признают.



По версии следствия, в начале 2017 года житель Лениногорска поступил в больницу с переломом ноги. Перед операцией его осмотрел нетрезвый анестезиолог-реаниматолог.

При подготовке к операции он не выявил у пациента противопоказание к спинномозговой анестезии. Антестезиолог неоднократно вводил ему спинномозговую иглу, из-за чего у пациента в скором времени развился некроз спинного мозга.

Потом заведующий травматологическим отделением и лечащий врач установили мужчине аппарат «Илизарова». Спустя время обвиняемые обнаружили у пациента неврологические нарушения, однако провели консультации с врачом-неврологом только спустя сутки.

Действия подозреваемых привели к поражению спинного мозга мужчины. Из-за этого пришлось ампутировать ему обе ноги.