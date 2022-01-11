В Мамадышском районе возобновили работу ледовой переправы через Каму

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Мамадышском районе возобновили работу ледовой переправы через Каму по маршруту село Соколка — село Новый Закамский. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Она заработала с 17.00 11 января.

Фото: mchs.tatarstan.ru (архив)

Сегодня продлили ограничение работы ледовой переправы через реку Каму по маршруту село Покровское Елабужского района — поселок Красный Ключ Нижнекамского района. Она заработает 12 января.



Татьяна Леухина