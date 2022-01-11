В Татарстане работа ледовой переправы через Каму возобновится 12 января

Фото: МЧС по РТ (архив)

В Татарстане продлили ограничение работы ледовой переправы через реку Каму по маршруту село Покровское Елабужского района — поселок Красный Ключ Нижнекамского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Причиной стала необходимость проведения технического обслуживания объекта. Работа ледовой переправы восстановится 12 января.

Фото: mchs.tatarstan.ru

Изначально работа переправы должна была возобновиться сегодня утром. Вчера ее приостановили из-за перепадов температур.

Переправу ввели в эксплуатацию на прошлой неделе. Ее протяженность составляет 640 м, ширина проезжей части — 20 м, а расстояние между полосами — 150 м. По переправе разрешено движение транспорта массой до 3,5 тонны.

Диана Жиленкова