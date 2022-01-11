В Татарстане работа ледовой переправы через Каму возобновится 12 января
В Татарстане продлили ограничение работы ледовой переправы через реку Каму по маршруту село Покровское Елабужского района — поселок Красный Ключ Нижнекамского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Причиной стала необходимость проведения технического обслуживания объекта. Работа ледовой переправы восстановится 12 января.
Изначально работа переправы должна была возобновиться сегодня утром. Вчера ее приостановили из-за перепадов температур.
Переправу ввели в эксплуатацию на прошлой неделе. Ее протяженность составляет 640 м, ширина проезжей части — 20 м, а расстояние между полосами — 150 м. По переправе разрешено движение транспорта массой до 3,5 тонны.
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