Блогер Илья Варламов поделился мнением о заборах вокруг школ Казани за 200 млн рублей

Фото: Олег Тихонов

Известный российский блогер Илья Варламов рассказал, что думает о заборах вокруг казанских школ и детских садов за 200 млн рублей. Он считает, что деньги уйдут в никуда. Таким мнением он поделился в своем новом выпуске на своем YouTube-канале.

По словам блогера, заборы не спасут учеников школ от терактов, стрельбы и нападений. Зато, как считает Варламов, будет потрачено множество бюджетных денег.

Согласно тендеру с сайта госзакупок, на смену ограждений, демонтаж оград, ворот и калиток в 60 детсадах и школах Казани планируется потратить 199,4 млн рублей.

Фото: Олег Тихонов

В апреле 2021 года Илья Варламов предложил сделать Набережные Челны музеем советских градостроительных ошибок. Связано это с застройкой панельных домов в городе.

Дарья Акимова