Татарстанцы в 2022 году будут отдыхать 119 дней

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2022 году жители Татарстана будут отдыхать 119 дней, в это число входят 18 нерабочих праздничных дней. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда республики.

При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями татарстанцы будут работать 246 дней, в том числе пять сокращенных на один час рабочих дней — 22 февраля, 5 марта, 8 июля, 29 августа, 3 ноября.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит 1 963 часа, при 39-часовой рабочей неделе — 1 913,8 часа, при 36-часовой рабочей неделе — 1 766,2 часа, при 35-часовой рабочей неделе — 1 717 часов, при 24-часовой рабочей неделе — 1 175,8 часа.



В октябре прошлого года Минтруда Татарстана сообщило о нерабочих праздничных днях в республике в 2022 году.

Татьяна Леухина