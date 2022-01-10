Ак Барс Банк выдал «Ростелекому» цифровую гарантию на платформе «Мастерчейн»

Ак Барс Банк одним из первых российских банков провел сделку по выдаче в пользу компании «Ростелеком» цифровой банковской гарантии на базе российской блокчейн-платформы «Мастерчейн».
В числе преимуществ цифровой технологии то, что размещение данных в распределенном реестре нивелирует риски мошенничества с банковскими гарантиями — подделать или потерять документ в закрытой блокчейн-сети практически невозможно.
Технология блокчейн повышает привлекательность гарантийных банковских инструментов в корпоративном бизнесе. Бенефициарам больше не нужно тратить время и ресурсы на запросы в банки о подтверждении подлинности выданных гарантий. Процесс проверки гарантий проходит автоматически, а управлять циклом гарантии можно электронно.
«Мастерчейн» — первая сертифицированная в России блокчейн-платформа, в которой используются российские средства криптографической защиты информации. Платформа разработана Ассоциацией «ФинТех» совместно с Банком России и участниками финансового рынка.
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