В Казани за незаконную торговлю хвойными деревьями составили 25 административных материалов

В преддверии Нового года казанские полицейские составили 25 административных материалов по факту незаконной торговли хвойными деревьями. Об этом рассказал замглавы Управления МВД России по Казани — начальник полиции Валерий Саматошенков.

Так, порядка 200 рейдов было проведено в рамках оперативно-профилактической операции «Ель», которая проходила с 20 по 31 декабря. Отмечается, что нарушителям нужно не только возместить нанесенный лесам вред. Им грозит и штраф.

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За повреждение, выкапывание и незаконную вырубку лесных насаждений назначается штраф в размере 3—4 тысяч рублей для физических лиц, 20—40 тысяч рублей для должностных лиц и 200—300 тысяч рублей для юридических лиц, сообщает мэрия Казани.

Вчера сообщалось, что в Набережных Челнах жители возмутились нераспроданными елями, которые оставили в снегу.

Диана Жиленкова