В казанском ТЦ «Мега» перестала работать оплата банковскими картами
В Казани во всем торговом центре «Мега» перестали работать оплата банковскими картами. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.
Покупателем не удается оплатить свои покупки в магазинах «Меги». Посетители торгового центра добавили, что банкоматы в «Меге» работают.
«Реальное время» выясняет подробности. Операторы на сайте «Меги» и в сall-центре пока не предоставили информации.
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