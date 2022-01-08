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Экономика

В казанском ТЦ «Мега» перестала работать оплата банковскими картами

18:04, 08.01.2022
В казанском ТЦ «Мега» перестала работать оплата банковскими картами
Фото: Роман Хасаев (архив)

В Казани во всем торговом центре «Мега» перестали работать оплата банковскими картами. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

Покупателем не удается оплатить свои покупки в магазинах «Меги». Посетители торгового центра добавили, что банкоматы в «Меге» работают.

«Реальное время» выясняет подробности. Операторы на сайте «Меги» и в сall-центре пока не предоставили информации.

Татьяна Демина
ЭкономикаБанкиБизнесРозничная торговля Татарстан

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