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«Рубин» готов перехватить Артема Соколова у «Крыльев Советов»

14:30, 08.01.2022
«Рубин» готов перехватить Артема Соколова у «Крыльев Советов»
Фото: premierliga.ru

«Рубин» вступит в борьбу за полузащитника «Химок» Артема Соколова, к которому проявляют предметный интерес «Крылья Советов».

Как сообщает «Чемпионат», у самарцев и игрока уже имеется предварительная договоренность, однако казанский клуб готов перехватить 18-летнего хавбека, который нравится лично главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому, сообщает «Чемпионат».

В этом сезоне Соколов провел в РПЛ 12 матчей и отметился одной голевой передачей. «Рубин» после 18 туров занимает 10 место в таблице, набрав 22 очка.

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