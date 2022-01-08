Под Казанью многотонная фура провалилась под лед

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня ночью поступило сообщение о том, что в Мамадышском районе на реке Кама провалилась под лед многотонная фура. Машина двигалась по ледовой переправе по маршруту «село Соколка — село Новый Закамский», где допустимая масса автотранспорта — 3,5 тонны. В результате вблизи села Новый Закамский в 50 м от берега произошел частичный провал под лед грузового автомобиля весом предварительно 35 тонн, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ:

«На место выехала оперативная группа Мамадышского пожарно-спасательного гарнизона и инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Работа ледовой переправы временно приостановлена. Причина происшествия — несанкционированный выезд на лед с превышением допустимой массы автотранспорта».

Информация доведена до правоохранительных органов для принятия решения о мерах административного воздействия, добавили в ведомстве.