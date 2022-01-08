В Набережных Челнах сгорел трамвай

Фото: Прокуратура РТ

Сегодня в Набережных Челнах сгорел трамвай, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ. Сигнал о пожаре пришел в 09.29, трамвай маршрута №6 вспыхнул на остановке «Студенческая» на проспекте им. Мусы Джалиля.

«Люди вышли. Подразделения гарнизона выехали к месту вызова, информация уточняется. Прибывшие пожарные подали на тушение один ствол с применением СИЗОД, площадь горения составила 45 кв. метров, в 9.45 — ликвидация открытого горения. Пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Во время происшествия в салоне были только водитель и кондуктор, обошлось без жертв. Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту возгорания трамвая.

«Надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит причины и обстоятельства инцидента, а также проверит соблюдение требований безопасности жизни и здоровья граждан в сфере пассажирских перевозок и правил эксплуатации транспортных средств», — сообщили в прокуратуре Татарстана.