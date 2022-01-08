Минспорта Татарстана принесло соболезнования близким погибших регбистов

В Министерстве спорта Татарстана принесли соболезнования семьям погибших в ДТП на трассе Ульяновск — Буинск — Казань спортсменов. В аварии от полученных травм скончались два игрока казанского регби-клуба «Энергия».

«В ночь на 7 января автомобиль с юными игроками казанской «Энергии» разбился в ДТП. Двое ребят и мать одного из регбистов погибли. Ребята возвращались с рождественского турнира из Пензы, из пяти человек, находившихся в машине, выжили двое детей, которые доставлены в больницу. Министерство спорта Республики Татарстан выражает глубокие соболезнования родным и близким семьям погибших и пострадавших», — говорится в сообщении министерства.

Третьим погибшим в аварии стала врач из Татарстана, заведующая амбулаторным отделением №2 республиканского наркологического диспансера Лариса Зиганшина.

Регби-клуб «Энергия» открыл сбор средств для помощи семьям погибших в ДТП.

Напомним, после ночной аварии на трассе Ульяновск — Буинск — Казань возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.