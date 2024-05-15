DoorHan расстелет вату в Свияжском логистическом узле

Российский концерн Александра Ханина построит завод минеральной ваты в Свияжском мультимодальном логистическом центре

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Как стало известно «Реальному времени», федеральная ГК «ДорХан» реализует в Свияжске крупный инвестиционный проект. «Это место выбрано в силу неоспоримых логистических преимуществ: есть выход на Волгу, а рядом трасса М-7, — объяснили желание «поставить» новый завод в группе. Днем ранее основатель концерна Александр Ханин вместе с сыном Сергеем договорились с руководством республики о строительстве завода минеральной ваты на площадке СММЛЦ. Его мощность — до 70 тысяч кубометров, а сам завод станет третьим после датского ROCKWOOL и заинского «Технониколь» по выпуску утеплителя в Татарстане. Правда, федеральный инвестор претендует на налоговые льготы как резидент ТОСЭР Зеленодольского района.

Заявка Ханина-младшего?

Новый инвестпроект с «промышленными корнями», как любят в республике, представила команда топ-менеджеров международной ГК «ДорХан». Его презентовали накануне раису Татарстана Рустаму Минниханову в Доме правительства, после чего для СМИ вышел короткий релиз, который не раскрывал всех подробностей встречи.

Как выяснило «Реальное время», основатель группы Александр Ханин заявил о готовности инвестировать в строительство крупного завода по выпуску минеральной ваты и получил добро на его размещение на площадке СММЛЦ, входящего в границы ТОСЭР Зеленодольского района. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили генеральный директор ООО «ДорХан 21-й век — Казань» Константин Антонов, присутствовавший на переговорах, и в пресс-службе администрации Зеленодольского района. «Строительство начнется, можно сказать, с колес — прямо в этом году», — заверили источники.

Проект презентовали раису Татарстана Рустаму Минниханову в Доме правительства РТ. предоставлено пресс-службой Раиса

— Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил вопросы сотрудничества с основателем концерна DoorHan Александром Ханиным. В ходе беседы, состоявшейся в Доме правительства РТ, стороны обсудили текущие проекты концерна в Татарстане и реализацию новых инвестиционных проектов, — сообщила пресс-служба руководителя республики.

Обычно инвестиционные заявки проходят предварительную экспертизу в Агентстве инвестиционного развития РТ, но на этот раз Александр Ханин, видимо, решил перескочить «воронку отбора». И на правах давнего партнера приехал в Казань, чтобы лично доложить руководству республики о новом инвестиционном проекте компании, пояснили источники «Реального времени». Причем прибыл не один, а, пожалуй впервые, вместе с сыном, Сергеем Ханиным, под чьим управлением в структуре группы формируется новое «крыло» — промышленный дивизион по выпуску минеральной ваты, как наиболее рентабельного строительного материала. Видимо, к нему и добавится будущий завод в Татарстане.

Третьим будет

— Сейчас мы готовы анонсировать наш новый проект в Татарстане. Речь идет о строительстве завода минеральной ваты на площадке Свияжского мультимодального комплекса. Это место выбрано в силу неоспоримых логистических преимуществ: есть выход на Волгу, а рядом трасса М-7, — рассказал «Реальному времени» Константин Антонов.

По его словам, инвестором завода выступит сам Ханин, но сумму вложений назвать затруднился. «Проектирование завода пока не завершено», — пояснил он.

По его словам, инвестором завода выступит сам Ханин, но сумму вложений назвать затруднился. предоставлено пресс-службой Раиса РТ

Новое предприятие проектируется с расчетом на мощность в 35 тысяч кубометров минеральной ваты на первом этапе и с доведением до 70 тысяч кубометров на втором этапе к 2027—2030 годам. При таких параметрах необходимый объем инвестиций составляет от 0,8 до 1 млрд рублей. Кроме того, здесь же планируется разместить универсальный склад. Общая площадь составит 106 тысяч кв. м. Предполагается создать более 3 тысяч рабочих мест. Он станет третьим после датского ROCKWOOL и заинского «Технониколь» по выпуску утеплителя в Татарстане, но по мощности окажется меньше этих гигантов.

— Они [структура ГК «Дорхан»] планируют стать резидентами ТОСЭР и у них соответственно будут льготы, — сообщили в пресс-службе администрации Зеленодольского района Татарстана.

Минимальный порог для вхождения в ТОСЭР составляет 10 млн рублей.

DoorHan начинал в Татарстане с воротных систем

До сих пор ГК «ДорХан» специализировалась на выпуске металлоконструкций для строительства зданий и сооружений, а также воротных и роллетных систем под брендом DoorHan. Сейчас в нее входят 26 производственно-складских комплексов, 54 торговых представительства и 32 завода в различных регионах. Кроме того, российский концерн имеет заводы в Чехии (Кадань) и Китае (Сучжоу).

Больше 10 лет назад открылись первые заводы в Татарстане. В 2013 году был построен завод по производству воротных и роллетных систем, перегрузочного оборудования и автоматики для ворот в Песчаных Ковалях, а спустя 9 лет завод по производству быстровозводимых капитальных зданий, строительных металлоконструкций и домокомплектов для индивидуального жилищного строительства в Столбище.

Более 10 лет назад открылись первые заводы группы в Татарстане. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Таким образом, идея с выпуском минеральной ваты, можно сказать, выбивается из сложившего профиля группы. «Это неновое для него направление», — не согласился в разговоре с «Реальным временем» Константин Антонов. По его словам, несколько лет назад компания начала развиваться в области производства утеплителя.

— У него уже есть несколько таких заводов в стране, — отметил Антонов, приведя в пример завод минеральной ваты в индустриальном парке «Масловский» в Воронеже.

В конце 2018 года концерн выкупил недостроенный завод сэндвич-панелей разорившегося ООО «Армакс групп», перепрофилировав его под запуск линии по производству минеральной ваты. В настоящее время производительность предприятия составляет порядка 45 тысяч тонн материалов в год. Оператором проекта выступает ООО «Дорхан-Столица», зарегистрированное в 2015 году.

Головной компанией группы является ООО «Дорхан Групп». По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителями основного юрлица в равных долях выступают Александр, Дмитрий, Сергей по 25% и Лариса Ханина (15%). По итогам 2023 года выручка группы составила 2,9 млрд рублей, а чистая прибыль — свыше 500 млн рублей.

Озон «пересядет» к Ханину

Другой темой разговора в Доме правительства оказалось завершение строительства логопарка «Ин парк Казань», который строит Александр Ханин в Лаишевском районе Татарстана. Его собирается арендовать маркетплейс «Озон».

Площади логопарка собирается арендовать «Озон». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как уже рассказывало «Реальное время», в Лаишево строится крупнейший в Татарстане логопарк на 500 тыс. кв. м — в пригороде Казани нет больше него. По согласованию с раисом республики в прошлом году было решено построить объект на площади 20 га. По словам Константина Антонова, сейчас завершается строительство первой очереди на 146 тыс. кв. м, и руководство ГК «Дорхан» проинформировало о текущем ходе работ.

Раскрывать время заселения логистического комплекса он не стал. Напомним, что Казань заняла второе место в топ-10 российских городов по объему сделок в складском сегменте в 2023 году. По данным консалтингового агентства CORE.XP. в долгосрочную аренду/продажу ушло 275 тыс. кв. м (8 тыс. кв. м в 2022 году), а объем сделок подскочил с нуля сразу в 34 раза. Как говорят сами девелоперы, разобрали все, что оставалось свободным вдоль участков трассы М-7, расположенных на юго-востоке от Казани (Лаишево) и на северо-западе (Зеленодольский район).