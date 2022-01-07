В ДТП на трассе Ульяновск — Буинск — Казань погибла завотделением республиканского наркодиспансера Лариса Зиганшина

В аварии, которая случилась в ночь с 6 на 7 января на трассе Ульяновск — Буинск — Казань, погибла врач из Татарстана, заведующая амбулаторным отделением №2 республиканского наркологического диспансера Лариса Зиганшина. Об этом сообщили в медучреждении.

Зиганшина работала в наркологической службе Татарстана с 1998 года. Заведующей отделением республиканского наркодиспансера ее назначили в 2017 году. За работу награждена благодарностями и грамотами.

В республиканском наркодиспансере ее описали как профессионала, грамотного организатора и жизнерадостного человека.

Напомним, после ночной аварии на трассе Ульяновск — Буинск — Казань возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



Татьяна Демина