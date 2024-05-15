Путин: «Кадровые перестановки вокруг силового блока должны обеспечивать успех в спецоперации»

Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное вопросам оборонно-промышленного комплекса. Он подчеркнул, что предприятия ОПК должны быть готовы к переходу на больший объем выпуска гражданской продукции в любой момент.

Путин отметил, что для развития оборонных отраслей производства нужно сделать «еще больше». Он также подчеркнул, что планы по достижению целей национального развития не сокращаются даже на фоне специальной военной операции.

Глава государства потребовал не допустить перекосов в экономике и промышленности на фоне СВО. Путин подчеркнул, что развитие ОПК должно идти при сохранении макроэкономической стабильности и здоровья экономики страны. Также он заявил, что Андрей Белоусов на посту главы Минобороны России должен продолжать то, чем занимался всю жизнь, — экономикой.

Владимир Путин поручил максимально «открыть» Министерство обороны, чтобы оно впитало все самые лучшие и современные практики. Президент назвал ключевым вопросом освоение новейших вооружений, заявив, что «надо быть на шаг впереди».

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Рената Валеева