Минниханов встретился с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Казанском Кремле прошла встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова и Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Раис республики поблагодарил Гурбангулы Бердымухамедова за то, что он принял приглашение и прибыл в Татарстан во главе представительной туркменской делегации. Рустам Минниханов также подчеркнул, что расширение взаимодействия с мусульманскими странами — одно из приоритетных направлений российской внешней политики.

Рустам Минниханов выразил глубокую признательность за поддержку и особое внимание к развитию сотрудничества с Татарстаном, направленного на укрепление отношений между странами. Он также подчеркнул значимость участия Гурбангулы Бердымухамедова в форуме и работе Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир».

Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Рустама Минниханова за теплый прием туркменской делегации и отметил важность Группы стратегического видения как инструмента взаимодействия с исламскими странами. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Он выразил уверенность в том, что форум даст положительный результат всем его участникам и передал приветствие от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, пожелавшего успешного проведения форума.

В прошлом году объем товарооборота между Татарстаном и Туркменистаном вырос на 13% и составил 52 миллиона долларов. Стороны отметили хороший потенциал сотрудничества в таких направлениях, как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа, автомобиле-, авиа- и судостроение, энергетика, поставки химической продукции и агропромышленный комплекс.

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Рената Валеева