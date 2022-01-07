Прокуратура взяла на контроль доследственную проверку по факту смертельного ДТП на трассе Казань-Оренбург

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Альметьевска ход и результаты доследственной проверки, организованной после столкновения автомобилей Kia Rio и Volkswagen Tiguan на трассе Казань-Оренбург. В результате аварии погибли четыре человека.

Личности погибших — водителя и трех пассажиров Kia Rio уже установили. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Водителем Kia Rio оказалась девушка 1999 года рождения из поселка Победа Бугульминского района РТ. Как сообщили в МВД по Татарстану, она превысила безопасную скорость, выехала на полосу для встречного движения, где и столкнулась с Volkswagen Tiguan.

Погибшими пассажирами оказались несовершеннолетняя сестра водителя Kia Rio — девушка 2005 года рождения, а также два жителя Оренбургской области — девушка и юноша 1999 года рождения.



Водитель и пассажир Volkswagen Tiguan в результате аварии получили травмы различной степени тяжести, заявили в МВД по Татарстану.

Фото: прокуратура РТ

Авария произошла сегодня примерно в 15.00 в районе деревни Ильтень Бута Альметьевского района РТ. На место происшествия выезжал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев.



Татьяна Демина