Имущество «Жилищной инвестиционной компании-НК» из Нижнекамска оценили в 215 миллионов рублей
Имущество обанкроченного ООО «Жилищная инвестиционная компания-НК» из Нижнекамска оценили в 215,23 миллиона рублей. Это следует из отчета оценщика.
Более чем в 215 миллионов рублей оценили жилые дома, отнесенные к объектам незавершенного строительства, и земельные участки. Отмечено, что имущество находится в залоге ПАО «Татфондбанк».
Стоимость определялась в ноябре 2021-го. Все дома и земельные участки находятся в 46-м микрорайоне Нижнекамска. В отчете указано, что дома расположены по ул. Солнечной, а жилой дом с мансардой — на второй линии улицы частного коттеджного сектора города.
Балансовая стоимость указана в размере более 176,5 миллиона рублей.
Арбитражный суд Татарстана признал «Жилищную инвестиционную компанию-НК» банкротом в сентябре 2021 года. В отношении компании открыто конкурсное производство.
Банкротства ООО «ЖИК-НК» в начале прошлого года потребовало Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Татфондбанка». Компания не смогла выплатить долг перед банком.
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