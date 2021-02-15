АСВ потребовало банкротства «ЖИК-НК» из-за непогашенных долгов перед «Татфондбанком»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Татфондбанка» потребовало банкротства ООО «Жилищная инвестиционная компания-НК». Компания не смогла выплатить долг перед банком.

Решение о взыскании задолженности Советский райсуд Казани выдал АСВ еще в апреле 2019 года. Однако полностью расплатиться с агентством застройщик так и не смог.

«В этой связи конкурсный управляющий вынужден прибегнуть к крайней мере принудительного взыскания — подать заявление о признании должника несостоятельным (банкротом)», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе АСВ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее «Реальное время» писало, что «ЖИК-НК» входит в структуру ООО «Домостроительное объединение», принадлежавшего Сергею Самилову, которого СМИ называли родственником экс-депутата Госсовета Татарстана Валерия Самилова. Однако компания перешла некому Даниилу Тюрину.

На тот момент «ЖИК-НК» участвовала в четырех судебных исках на 25 млн рублей. В отношении компании имелись незакрытые исполнительные производства на 145,8 млн рублей.

За 2019 год выручка компании составила 793 млн рублей, чистый убыток — 216 млн рублей. Три предшествующих года компания также генерировала убыток в пределах 30—50 млн рублей в год.