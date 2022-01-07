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НАТО организовало экстренную видеоконференцию по предложениям России о гарантиях безопасности

16:40, 07.01.2022 2
НАТО организовало экстренную видеоконференцию по предложениям России о гарантиях безопасности
Фото: nato.int

Министры иностранных дел НАТО начали экстренную видеоконференцию, в ходе которой намерены выработать единую позицию по российским предложениям о гарантиях безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в миссии в Брюсселе одной из европейских стран.

Заседание Совета Россия — НАТО назначено на 12 января. Оно пройдет в Брюсселе.

В НАТО считают. что диалог с Россией должен строиться на взаимовыгодной основе, учитывая озабоченность Североатлантического альянса действиями Москвы. Переговоры будут проходить с учетом мнения европейских партнеров НАТО.

Перед заседанием Совета Россия — НАТО, 10 января, в Женеве состоятся российского-американские переговоры.

Татьяна Демина
ОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:52
    Русть своё мнение НАТО засунет себе и держит далеко!
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    Анонимно 18:11
    Что-то вот не хочет оно так делать
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