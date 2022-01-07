НАТО организовало экстренную видеоконференцию по предложениям России о гарантиях безопасности

Министры иностранных дел НАТО начали экстренную видеоконференцию, в ходе которой намерены выработать единую позицию по российским предложениям о гарантиях безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в миссии в Брюсселе одной из европейских стран.

Заседание Совета Россия — НАТО назначено на 12 января. Оно пройдет в Брюсселе.



В НАТО считают. что диалог с Россией должен строиться на взаимовыгодной основе, учитывая озабоченность Североатлантического альянса действиями Москвы. Переговоры будут проходить с учетом мнения европейских партнеров НАТО.



Перед заседанием Совета Россия — НАТО, 10 января, в Женеве состоятся российского-американские переговоры.

Татьяна Демина