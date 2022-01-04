Новости общества

16:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Заседание Совета Россия — НАТО состоится в Брюсселе 12 января

15:21, 04.01.2022
Заседание Совета Россия — НАТО состоится в Брюсселе 12 января
Фото: pixabay.com

Переговоры НАТО и России пройдут 12 января. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Отмечается, что заседание Совета Россия — НАТО состоится в Брюсселе после переговоров представителей МИД РФ и США, посвященных вопросам безопасности.

Фото: pixabay.com

«Диалог с Россией должен строиться на взаимовыгодной основе, учитывая озабоченность НАТО действиями Москвы <…> и проходить с учетом мнения европейских партнеров НАТО», — передает слова представителя альянса «РИА Новости».

Переговоры России с США состоятся 10 января в Женеве. Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российская сторона на этой встрече будет добиваться от США твердых гарантий безопасности РФ.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также