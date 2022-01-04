Заседание Совета Россия — НАТО состоится в Брюсселе 12 января
Переговоры НАТО и России пройдут 12 января. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Отмечается, что заседание Совета Россия — НАТО состоится в Брюсселе после переговоров представителей МИД РФ и США, посвященных вопросам безопасности.
«Диалог с Россией должен строиться на взаимовыгодной основе, учитывая озабоченность НАТО действиями Москвы <…> и проходить с учетом мнения европейских партнеров НАТО», — передает слова представителя альянса «РИА Новости».
Переговоры России с США состоятся 10 января в Женеве. Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российская сторона на этой встрече будет добиваться от США твердых гарантий безопасности РФ.
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