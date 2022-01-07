Путин встретил Рождество один в подмосковном храме

Президент России встретил Рождество в Ново-Огарево, на службе он был один. Владимир Путин посетил храм Спаса Нерукотворного Образа — домовую церковь своей подмосковной резиденции.

Глава государства пришел на богослужение в костюме со светлой рубашкой, но без галстука. Остановившись перед образами, несколько раз перекрестился под звуки молитвы. Затем поставил свечу перед иконой Рождества Христова.

Каменную церковь в этом месте построили в 1765 году. Позднее ее перестраивали, а в 1932 году закрыли. Затем без верхнего купола и колокольни ее приспособили под жилое помещение. В 2004 году храм отреставрировали, он стал домовой церковью президентской резиденции. Так как из-за своего месторасположения церковь не может принять всех желающих, в селе Усово построили новый Спасский храм.