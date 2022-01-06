Сборная России обыграла Италию и вышла в полуфинал Кубка ATP

Сборная России обыграла команду Италии в матче третьего тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и вышла в полуфинал турнира.



В парной встрече Даниил Медведев и Роман Сафиуллин обыграли Маттео Берреттини и Янника Синнера со счетом 5:7, 6:4, 10:5. Ранее Сафиуллин проиграл Синнеру — 6:7 (6:8), 3:6, а Медведев выиграл у Берреттини — 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.

Россияне выиграли матч со счетом 2-1 и вышли в полуфинал, заняв 1-е место в группе В.

Маргарита Головатенко