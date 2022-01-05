В Алма-Ате протестующие захватили здание управления Комитета национальной безопасности Казахстана
В Казахстане продолжаются массовые беспорядки. В Алма-Ате протестующим удалось захватить здание местного управления Комитета национальной безопасности страны, пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.
В Алма-Ате протестующим уже получилось захватить аэропорт, здание Департамента полиции и оружие, которое было внутри.
Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. Митингующие захватывают здания администраций, жгут полицейские машины. Нападают на стражей закона и отбирают у них оружие. На территории всей страны ввели режим чрезвычайного положения. Подробнее — в материале «Реального времени».
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