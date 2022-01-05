Новости происшествий

21:26 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Алма-Ате протестующие захватили здание управления Комитета национальной безопасности Казахстана

19:59, 05.01.2022
В Алма-Ате протестующие захватили здание управления Комитета национальной безопасности Казахстана
Фото: pixabay.com

В Казахстане продолжаются массовые беспорядки. В Алма-Ате протестующим удалось захватить здание местного управления Комитета национальной безопасности страны, пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.

В Алма-Ате протестующим уже получилось захватить аэропорт, здание Департамента полиции и оружие, которое было внутри.

Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. Митингующие захватывают здания администраций, жгут полицейские машины. Нападают на стражей закона и отбирают у них оружие. На территории всей страны ввели режим чрезвычайного положения. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
Происшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также