Пожар на рынке в Солнечногорске охватил 4,7 тыс. кв. м

Тушение осложняет плотная застройка и высокая пожарная нагрузка

Площадь пожара на рынке в Солнечногорске (Московская область) увеличилась до 4,7 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, после поступления информации о пожаре спасатели на месте обнаружили, что горят торговые ряды на площади 1,8 тыс. м. Силы были сосредоточены на тушении и защите стоящих рядом зданий. Впоследствии площадь пожара увеличилась до 4,7 кв. тыс. м.

— Тушение осложняет плотная застройка и высокая пожарная нагрузка, — добавили в ведомстве.

Напомним, 15 марта в пожаре в селе Черемшан погибли 53-летний мужчина и 14-летний мальчик. Общая площадь возгорания составила 50 «квадратов».

Галия Гарифуллина