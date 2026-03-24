Следователи Татарстана завершили расследование уголовного дела об убийстве проституток

В 2012 году обвиняемая и ее супруг организовали в Татарстане и еще четырех регионах страны незаконное занятие проституцией

Следователи СК России по Татарстану завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летней уроженки Новосибирска, обвиняемой в организации и вовлечении в занятие проституцией, а также в подделке документов, похищении и убийстве человека.

Как сообщила пресс-служба СК России по республике, в 2012 году обвиняемая и ее супруг организовали в Татарстане и еще четырех регионах страны незаконное занятие проституцией, а также совместно с иными лицами совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений.

— Так, в 2019 году в связи с конфликтом с 17-летней девушкой обвиняемая вместе со знакомой опоили ее снотворным и задушили. В последующем они расчленили тело и спрятали в лесу. Помимо этого, обвиняемая некоторое время занималась воспитанием 2-летней дочери своей работницы и в дальнейшем решила забрать девочку себе. В 2020 году она похитила ребенка, оформив его на себя по поддельным документам, после чего мать девочки была по ее указанию задушена, — говорится в сообщении.

В 2025-м благодаря кропотливой работе следователей личности злоумышленников были установлены и трое из них задержаны. При этом одна из фигуранток уголовного дела, заключившая досудебное соглашение, сообщила следователям об обстоятельствах убийства несовершеннолетней, совершенного в 2019 году. В результате спустя шесть лет после безвестного исчезновения девушки следователями были обнаружены ее останки. В частном доме, где произошло убийство, на потолке криминалисты нашли следы крови потерпевшей, позволившие идентифицировать ее личность.

Ранее сообщалось, что соучастницу убийств проституток приговорили к 10 годам заключения.

Никита Егоров